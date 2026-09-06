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İrlanda'da tanıştılar, Ünye'de evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

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#Ordu#Gelin#Çin
İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 13:09

Ordu’nun Ünye ilçesinde, İrlanda’da bilgisayar mühendisliği yapan Batuhan Çam (30) ile Çinli Yimin Sun (26), İrlanda’da başlayan aşklarını Karadeniz düğünüyle taçlandırdı. Yöresel lezzetlere hayran kalıp menemen yapmayı öğrenen gelinini anlatan kayınvalide Emine Çam, "Artık bizim de bir kızımız oldu. İnşallah bize İrlanda'dan bir de karma torun getirirler" dedi.

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Batuhan Çam ile Yimin Sun, İrlanda’da ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, ailelerinin de desteğiyle evlenmeye karar verdi.

İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

"FARKLI KÜLTÜRLERE RAĞMEN BİRBİRİMİZE ÇOK YAKIN HİSSETTİK"

Eşiyle İrlanda’da bir restoranda tanıştıklarını belirten Batuhan Çam, farklı kültürlerden gelmelerine rağmen kısa sürede güçlü bir bağ kurduklarını söyledi. Ailesinin kendisine ve eşine büyük destek verdiğini belirten Çam, "İrlanda’da resmi nikâhla birlikteliğimizi sürdürüyorduk, şimdi de Ünye’de düğünümüzü yaptık" dedi.

İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

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"ÇOK FAZLA KÜLTÜR FARKI OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Yimin Sun ise Ünye’de gördüğü misafirperverlikten mutlu olduğunu belirterek, "İlk tanıştığımız anda aramızda çok fazla kültür farkı olmadığını fark ettim. Batuhan da Çin yemeklerini seviyor. Farklı ülkelerden gelmiş olmamız bize bambaşka bir tecrübe kazandırıyor. Ailem de bu durumu öğrendiğinde çok mutlu oldu" diye konuştu.

İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

"YÖRESEL YEMEKLERİ ÇOK SEVDİLER"

Baba İsa Çam, oğlunun mutluluğu için evliliğini desteklediğini belirterek, Çinli gelinin yöresel yemeklere ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Çam, "En çok sulu yemeklerimizi beğendiler. Kaldirik turşusunu severek yediler. Eşim kara lahana yemeği yaptı, ikisi de ikişer tabak yedi. Biz de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

"ARTIK BİZİM DE BİR KIZIMIZ OLDU"

Anne Emine Çam da gelininin aileye kısa sürede uyum sağladığını belirterek, "Gelinimizi ilk gördüğümüzde bizden biri olduğuna karar verdik. Artık bizim de bir kızımız oldu. Turşu kavurur, kuru fasulye ve menemen yapmaya çalışır. Çok hevesli. Yakında mısır ekmeği de yapacağını söyledi. İnşallah evlatlarımız bize İrlanda’dan bir de karma torun getirirler" şeklinde konuştu.

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İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

Düğüne katılan davetliler, pastanın kesilmesi ve takı töreninin ardından Çin ve yöresel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Davetliler, genç çifte mutluluk diledi.

İrlandada tanıştılar, Ünyede evlendiler: Çinli gelin kara lahanayı ikişer tabak yedi

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#Ordu #Gelin#Çin

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