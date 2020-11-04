İrlanda nerede? İşte geleneksel İrlanda yemekleri

İrlanda ya da resmî adıyla İrlanda Cumhuriyeti, kuzeybatı Avrupa'da bulunan ülke. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda Adası'nın yaklaşık altıda beşini kaplamaktadır. Kuzeydoğusunda Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda ile komşu olan İrlanda'nın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir. Ülke, parlamenter demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.



6 Aralık 1921'de İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, Serbest İrlanda Devleti adıyla İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bir dominyon olarak kuruldu. Antlaşmanın yürürlük tarihinden 1 yıl sonra (6 Aralık 1922) tam bağımsızlığa kavuşmuştur. Ülke, 1 Ocak 1973'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.



İRLANDA MUTFAĞI HAKKINDA BİLGİLER



İrlandalıların mutfağında sıklıkla kullanılan gıdaların başında patates, kırmızı et ve balık geliyor.



SODALI EKMEK



Sodalı ekmek, on dokuzuncu yüzyıldan beri İrlanda mutfağının en çok tercih edilen ekmeğidir.



CHAMP



Yeşil soğan, tereyağ, süt, tuz ve karabiber ile hazırlanan patates püresine champ ya da eski İrlanda dilindeki adıyla brúitín deniyor.



BOXTY



İrlanda’nın en sevilen patates yemeklerinden bir diğeri ise boxty (bacstaí), yani kabaca patatesli pancake ya da patatesli gözleme.

GOODY



İrlanda mutfağında tatlı ekmekler olduğu gibi, ekmekle hazırlanan tatlılar da var. Yüzyıllardır çocuklar için yapılan Goody / goodie de bunlardan biri. Goody, şeker ve baharatlarla sütte kaynatılmış ekmekten ibaret.



BARMBRACK



İrlanda’da tatlı tariflerinde ise en barmbrack ön plana çıkıyor. Barmbrack, un, süt, su, maya, tereyağı, tuz, şeker, yumurta ve kuru üzümden yapılır.

STOBHACH



İrlanda mutfağı denince akla gelen ilk et yemeği stobhach, dünyada İrlanda yahnisi olarak biliniyor. İrlanda yahnisinde kuzu eti, patates, havuç, soğan ve maydonoz kullanılıyor.