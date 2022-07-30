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İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı

#Denizli#Acıpayam#Traktör
İrem’in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sulama sistemi için tarlaya hortum dizen 17 yaşındaki İrem Selçuk'un ölümüne neden olan traktör sürücüsü Ata Mohammed N., 8 saat sonra saklandığı mısır tarlasında jandarma tarafından yakalandı.

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Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlanın sulanması için kurulan sistemin hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu. Bu esnada geri manevra yapan traktör, dengesini kaybederek yere düşen İrem Selçuk’un üstünden geçti. Acı olayın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İrem Selçuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Jandarma ekipleri İrem’in ölümüne neden olan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Her yerde didik didik aranan Afganistan uyruklu Ata Mohammed N., 8 saat sonra saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü, ifadesi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği Yumrutaş Mahallesi’nde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önemler aldı.

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#Denizli#Acıpayam#Traktör

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