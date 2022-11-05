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İrem’in çığlığı: Bu adamı ne olur bırakmasınlar

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#İrem Şanlı#Cesur Şanlı#Silahlı Saldırı
İrem’in çığlığı: Bu adamı ne olur bırakmasınlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

İrem Şanlı, kocasından şiddet görünce boşanmak için Diyarbakır’dan İstanbul’a yakınlarının yanına kaçtı. Cesur Şanlı, eşinin peşine düşerek bebeğinin gözleri önünde hiç acımadan onu bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından yakalanan Cesur Şanlı tutuklandı.

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Diyarbakır’da yaşayan İrem Şanlı (17), bundan 2 yıl önce iddiasına göre, Cesur Şanlı tarafından kaçırıldı. Cinsel istismara uğradı. Ailesi Cesur Şanlı’dan şikâyetçi oldu. Hamile kaldığı anlaşılınca aile şikâyetini geri çekti ve Cesur Şanlı ile evlendirildi. Evliliklerinin ilk gününden itibaren Cesur Şanlı tarafından psikolojik ve fiziki işkence görmeye başladı. Gördüğü şiddetin boyutu iyice çekilmez hale gelince boşanmaya karar verdi. Kocasının “Bizde ayrılık ölümle biter” sözleri hiç aklından çıkmıyordu. Bu korkuyla İstanbul’a kaçtı ve yakınlarına sığındı. Ancak Cesur Şanlı da peşinden İstanbul’a gelmişti. İrem Şanlı, geçen salı günü Bakırköy’de minibüs durağında 1.5 yaşındaki çocuğunu emziriyordu. Bu sırada karşısında Cesur Şanlı’yı gördü.

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PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Silahını çıkaran Cesur Şanlı’ya “Yapma” diye yalvardı ancak kocası dinlemedi. Bacağına bir el ateş etti. İrem Şanlı can havliyle kaçmaya çalışsa da bacağından ikinci kere vurulmuştu. Cesur Şanlı ardından tetiğe bir kez daha bastı ve kaçtı. Olay yerine gelen ambulans İrem Şanlı’yı hastaneye götürdü. Kaçan Cesur Şanlı da yakalanarak tutuklandı.

İrem Şanlı, yaşadığı kâbusu gözyaşları içinde anlatırken, “Bir anda karşımda gördüm. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Belki yapmaz diye hiç suçum, günahım yokken ‘Özür dilerim’ dedim ama durmadı. Ateş etti. Koşarak kaçmaya çalıştım ama vurulmuştum. Bir kez daha ateş etti. Yere düştüm. Hareket edemiyordum. İyice yanıma geldi. Hiç acımadı bana tekrar ateş etti. Bu adamı ne olur bırakmasınlar. Bırakırlarsa hem beni hem de ailemi öldürecek” dedi.

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#İrem Şanlı#Cesur Şanlı#Silahlı Saldırı

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