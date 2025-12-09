İrem’in adalet isyanı: İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı

Haberin Devamı

Acet indiği sırada sürücüsüz TIR, tünel çıkışında park halindeki oto kurtarıcı ile motosikletlere çarptı.

SÜRÜCÜNÜN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Mesut Karslıoğlu (78) hayatını kaybetti. İrem Karatutlu (25) ile Ali Demirci de yaralandı. 26 Temmuz 2024’te evlendiği Kadir Karatutlu ile 1’inci evlilik yıldönümünü kutlamak için katıldıkları motosiklet festivalinden dönen İrem Karatutlu, diz altından iki bacağını kaybetti. Soruşturma sonunda tutuklu sanık Mehmet Acet hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve evlilik yıldönümünde yaşadığı kaza ile bacaklarını kaybeden İrem Karatutlu, protez bacakları ile hayata tutunmaya çalışıyor. Çok sevdiği işi fitness eğitmenliğine devam etmek isteyen Karatutlu, 5 aydır uzak kaldığı antrenmanlarına başladı.

Kendisini ömür boyu protez bacaklara mahkûm eden TIR şoförü için istenen cezanın az olduğunu belirten Karatutlu, “Tahminimce 3-5 yıl hapis yatacak. Bunun ederi bu kadar olmamalı. Benim iki bacağımın ve bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ben adalet istiyorum” dedi.