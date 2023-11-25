İrem’e 8 kurşuna müebbet hapis

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Denizli’nin Aşağışamlı Mahallesi’nde oturan 1 yıllık evli Ferhat Evren (27) ile İrem Evren (18) çifti arasında 7 Haziran 2022’de tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren’in hayatını kaybettiği belirlendi. Evren hakkında, ‘tasarlayarak kasten eşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü.

‘İNFAZ KASTIYLA HAREKET ETMİŞ’

Olay yerinde 10 mermi izi tespit edildiğini belirten şikâyetçi avukatı Onat Ötnü, “Vücudunda 8 mermi izine rastlandı. Bir tanesinin yakın mesafeden ateşlendiği ve başına isabet ettiği tespit edildi. Sanığın infaz kastıyla hareket ettiği açıktır. Mahkemedeki hal ve tavırları, önceki celselerde açıkça pişman olmadığını söylemesi nedeniyle takdir indirim uygulanmamalıdır” dedi. Sanık Serhat Evren ise son savunmasında “Cinayetin sebebi kaynanamın bana attığı mesajlardır. Olay günü karım bana silah çekip bir başkası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Eşimi annesinden koruyamadım” ifadelerini kullandı.

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Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararında, cinayette tasarlama olduğu kanaatinde olmadığını ancak buna karşın haksız tahrik ve takdir indirim uygulanmaksızın ‘eşe karşı öldürme’ suçundan sanık Evren’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.