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İranlılar akın akın Van'a geliyor! Sınır kapısında 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu

#VAN#Kapıköy Gümrük Kapısı#Muhteşem Cuma

Van'ın Saray ilçesindeki İran’a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday (Muhteşem Cuma) yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için Van’a akın ediyor.

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İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı.

SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK

İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, bugünlerde ise Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor.

İranlılar akın akın Vana geliyor Sınır kapısında Muhteşem Cuma yoğunluğu

Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van'da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Yetkililer, 3 gün sürecek olan indirimli alışveriş günlerinden faydalanmak isteyen İranlıların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirtti.

İranlılar akın akın Vana geliyor Sınır kapısında Muhteşem Cuma yoğunluğu

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Günlük ortalama 800 kişinin giriş yaptığı gümrük kapısından dün 3 bin 500 kişinin girdiğini söyledi.

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#VAN#Kapıköy Gümrük Kapısı#Muhteşem Cuma

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