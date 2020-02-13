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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

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İranlı yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

VAN Ferit Melen Havalimanı'na İstanbul'a gitmek için gelen İran uyruklu A.E.'nin valizinde 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. İranlı yolcu, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu A.E.'nın, X-Ray cihazına bıraktığı valizden şüphelendi. Açılıp detaylı inceleme yapılan valizde, gizli bölmelere saklanmış 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İranlı yolcu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak-uyuşturucu madde nakletmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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