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İranlı şüphelinin bağırsaklarından 10 paket uyuşturucu çıktı

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#İran#Farshid Rafıeıeınsheykh#Uyuşturucu
İranlı şüphelinin bağırsaklarından 10 paket uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 21:25

Artvin’de düzenlenen operasyonda yakalanan İran uyruklu şahsın yuttuğu 10 paket uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıkarılarak, şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh (43) adlı şüphelinin 8 Mart tarihinde vücudu içerisine uyuşturucu madde gizleyerek Artvin’e getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu Artvin merkez Çayağzı Mahallesi’nde yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine şüpheli, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 75. maddesi gereği iç ve dış beden muayenesi için Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Çekilen tomografi sonucu zanlının bağırsaklarında 10 paket tespit edildi. Cerrahi müdahale ile çıkarılan paketlerin içinde toplamda 350 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İranlı zanlı hastanede müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zanlının hastaneden taburcu olmasının ardından hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

İranlı şüphelinin bağırsaklarından 10 paket uyuşturucu çıktı

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#İran#Farshid Rafıeıeınsheykh#Uyuşturucu

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