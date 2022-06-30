Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İranlı suikast timinden lazer çıktı

#İran#Suikast#Lazer
İranlı suikast timinden lazer çıktı

İsrail gizli servisi MOSSAD, Beyoğlu’nda bir otelde kalan İsrailli emekli bir diplomatın eşine İran ajanlarınca suikast düzenleneceğini haber alınca MİT’e bilgi vermişti. MİT ve İstanbul Emniyeti, aralarında İsrailli diplomatın eşi de bulunan turist grubunu hemen havalimanına götürmüş ve ülkelerine göndermişti.

Haberin Devamı

MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedefteki diplomat eşinin kaldığı otelde ve Beylikdüzü’nde bir apartmanın teras katındaki günlük kiralık daireye baskın düzenlemişti. Operasyonda, İranlı 5 istihbarat elemanı yakalanmış, aramalarda 2 tabanca ve 2 susturucu ele geçmişti.

Gözaltına alınanların üzerlerinde ele geçirilenler dijital materyaller incelemeye alınırken, hedef kişilerin bilgileri ve bulundukları yerlerin krokilerinin bu materyaller içinde olduğu iddia edilmişti. Bu operasyonun ardından MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suikast timiyle ilgili çalışmalarını devam ettirdi.

Gözaltına alınan 5 kişiyle bağlantılı 1 kişi de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda susturuculu tabanca ve iki de lazer işaretleyici bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 5 kişiden 4’ü ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltına alınan 1 kişinin de emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Suikast#Lazer

BAKMADAN GEÇME!

Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri
Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri
Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO