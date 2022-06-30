İranlı suikast timinden lazer çıktı

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MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedefteki diplomat eşinin kaldığı otelde ve Beylikdüzü’nde bir apartmanın teras katındaki günlük kiralık daireye baskın düzenlemişti. Operasyonda, İranlı 5 istihbarat elemanı yakalanmış, aramalarda 2 tabanca ve 2 susturucu ele geçmişti.

Gözaltına alınanların üzerlerinde ele geçirilenler dijital materyaller incelemeye alınırken, hedef kişilerin bilgileri ve bulundukları yerlerin krokilerinin bu materyaller içinde olduğu iddia edilmişti. Bu operasyonun ardından MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suikast timiyle ilgili çalışmalarını devam ettirdi.

Gözaltına alınan 5 kişiyle bağlantılı 1 kişi de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda susturuculu tabanca ve iki de lazer işaretleyici bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 5 kişiden 4’ü ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltına alınan 1 kişinin de emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.