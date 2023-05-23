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İranlı şarkıcının kaçış planı suya düştü

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#Siamak Sahebdel Borhan#Sahar Heidrizad Ghezeljeh#Almanya
İranlı şarkıcının kaçış planı suya düştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

SOSYAL medyada ‘Siyam’ adıyla tanınan ve Türkiye’de ikâmet eden İran uyruklu Siamak Sahebdel Borhan ve eşi Sahar Heidrizad Ghezeljeh Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı.

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Şarkıcı ve eşi yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla İstanbul Havalimanı’nda kontrol noktasına gelen çift, Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti.

ALMANYA OLMAYINCA TAHRAN

Risk analiz birimi belge inceleme ekipleri, Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı. Personel tarafından çiftin pasaportlarına el koyuldu. İranlı şarkıcı ve eşi Almanya'ya gidiş planı gerçekleşmeyince, kaçarak Tahran biletiyle İran'a gitmek için uçağın bulunduğu kapıya gitti. Uçağa binen çift, polis tarafından İran uçağından indirildi ve gözaltına alındı. 

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#Siamak Sahebdel Borhan#Sahar Heidrizad Ghezeljeh#Almanya

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