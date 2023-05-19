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İranlı sahte polisler tutuklandı

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#Asayiş Şube Müdürlüğü#Hırsızlık Büro Amirliği#Emniyet
İranlı sahte polisler tutuklandı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

İstanbul Avcılar’da yaşayan Mohammed Z., polise başvurarak, yolda yürürken beyaz renkte bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin polis olduklarını söyleyerek parasını çaldığını söyledi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntüleri üzerinden yaptığı incelemede, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını daha sonra da kimliklerini belirledi. İranlı oldukları belirlenen Saeid R. (30), Farhad K. (42), Hossein R. (37) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerin İstanbul’da benzer şekilde meydana gelen 12 ayrı olayın failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen 3 İranlı tutuklandı.

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#Asayiş Şube Müdürlüğü#Hırsızlık Büro Amirliği#Emniyet

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