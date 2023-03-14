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İranlı Reza'yı para için öldürmüşler! 6 Afgan gözaltında...

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#Cinayet#Eskişehir#Reza Feyza
İranlı Rezayı para için öldürmüşler 6 Afgan gözaltında...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:27

Eskişehir’de İran uyruklu Reza Feyza (52), oturduğu evde, kentte kağıt toplayan Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 4 şüpheli ile onlara saklanmalarında yardım ettiği belirlenen aynı ülke vatandaşı 2 kişi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin, para meselesi yüzünden çıkan tartışmada Reza Feyza’yı öldürdüğü tespit edildi.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında kalan İran uyruklu Reza Feyza, pazar günü evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Feyza’nın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

İranlı Rezayı para için öldürmüşler 6 Afgan gözaltında...

Soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kentte kağıt toplayan ve Reze Feyza ile para meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlenen Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), Rohullah K. (16) ve Mohammad Bais G. (20) olduğunu tespit etti.

İranlı Rezayı para için öldürmüşler 6 Afgan gözaltında...

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheli ile onlara kaçmasında ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen aynı ülke vatandaşı Shah Ahmed N. (21) ile Sultan Sangari M.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı.

İranlı Rezayı para için öldürmüşler 6 Afgan gözaltında...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İranlı Rezayı para için öldürmüşler 6 Afgan gözaltında...

İranlı Rezayı para için öldürmüşler 6 Afgan gözaltında...

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#Cinayet#Eskişehir#Reza Feyza

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