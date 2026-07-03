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İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı

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#Metamfetamin#Uyuşturucu#İranlı Kurye
İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 09:12

Kars'ta düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu bir kurye yakalandı. Şahsın iç beden muayenesinde 76 parça halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu Pouya Hajıhassanı (29) şüphe üzerine gözaltına alındı.

İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

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Pouya Hajıhassanı'nın hastanede yapılan iç beden muayenesinde, yuttuğu tespit edilen 76 kapsül halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Emniyet'ten yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla ve etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

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#Metamfetamin#Uyuşturucu#İranlı Kurye

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