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İranlı kuryenin midesinden 300 gram eroin çıktı

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#Konya#İran#Polis
İranlı kuryenin midesinden 300 gram eroin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 10:48

KONYA’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın (33) ile 4 kişi gözaltına alındı, 1 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yapan ve İran’da iş insanı olduğu belirlenen Gangachı, yuttuğu 300 gram eroini ise hastanede doğal yollarla çıkardı. 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalarda, kente gelen İran uyruklu Vahıd Farhang Gangachı'nın uyuşturucu kuryeliği yaptığını tespit etti. Polis, şüphelinin gizlendiği adresi tespit edip operasyon düzenledi. Gangachı ile beraberindeki Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada, toplam 6 parça halinde 1 kilogram eroin, bir miktar metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

İRAN'DA BİLİNEN BİR İŞ İNSANIYMIŞ

Polislere, uyuşturucu yuttuğunu söyleyen Vahıd Farhang Gangachı hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca Polis nezaretinde hastanede gözlem altında tutulan Gangachı, midesinde kapsüller halinde bulunan 300 gram eroini, doğal yollarla çıkardı.

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Vahıd Farhang Gangachı, ifadesinde para karşılığı uyuşturucu sevkiyatı yapmasının istendiğini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi. Şüphelinin İran'da uyuşturucuyu kapsüller halinde yuttuktan sonra yasal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere taksiyle Konya'ya geldiği öğrenildi. Ayrıca kuryenin İran'da bilinen bir iş insanı olduğu, şeker ve çay ticareti yapmak için sık sık Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı anlaşıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vahıd Farhang Gangachı ile uyuşturucu sevkiyatını organize edip yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Muhammed Pekcan, Ömer Taş, Fatih Savaş ve Mevlüt Ay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklandı. (DHA)

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#Konya#İran #Polis

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