×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İranlı iş insanı seyyar satıcıya çarpmıştı! Sarıyer'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Cip#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 09:16

İstanbul Sarıyer’de asistanıyla orman yolunda cipiyle seyreden İranlı iş insanı 32 yaşındaki Aref Nasiri Khalahi’nin yol kenarındaki 64 yaşındaki seyyar satıcı Sadiye Aydın’a çarparak mesire alanına uçtuğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aydın'ın yaralandığı kazada Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu

Haberin Devamı

Olay, 5 Ocak Pazar günü saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İranlı iş insanı Aref Nasiri Khalahi, yanındaki asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın’a çarptıktan sonra mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

İranlı iş insanı seyyar satıcıya çarpmıştı Sarıyerdeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

SEYYAR SATICININ BACAKLARI KIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

İranlı iş insanı seyyar satıcıya çarpmıştı Sarıyerdeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İLGİLİ HABERSarıyer’de 16 milyon değerindeki lüks cip mesire alanına uçtuSarıyer’de 16 milyon değerindeki lüks cip mesire alanına uçtuHaberi görüntüle

SÜRÜCÜ VE ASİSTANI YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayla ilgili itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu. Cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza sonrası Khalahi’nin asistanı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Khalahi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İranlı iş insanı seyyar satıcıya çarpmıştı Sarıyerdeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce kaydığı ardından da yol kenarında bulunan seyyar satıcı kadına çarptığı anlar görülüyor. Kaza sırasında cip mesire alanına uçuyor.

İranlı iş insanı seyyar satıcıya çarpmıştı Sarıyerdeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İranlı iş insanı seyyar satıcıya çarpmıştı Sarıyerdeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Cip#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!