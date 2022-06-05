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İranlı gazeteci Ankara’da kaçırıldı

#İran#Gazeteci#Kaçırılma
İranlı gazeteci Ankara’da kaçırıldı

İranlı muhalif gazeteci-yazar Mohammad Bagher Moradı, rejim aleyhine yaptığı haberler nedeniyle ülkesinde yargılanırken, 9 yıl önce kaçıp Türkiye’ye sığındı. Uluslararası Koruma ile Türkiye’de yaşayan Moradı, 30 Mayıs 2022’de ekmek almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Telefonuna ulaşılamayan Moradı’nın kullandığı aracı da terk edilmiş halde bulundu.

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Ailesi, Moradı’nın İran istihbaratı tarafından kaçırıldığını belirterek cumhuriyet savcılığına başvurdu. Moradı’nın sırra kadem basmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugüne kadar kendisinden bir haber alınamadı. Moradı’nın babası Mohsen Moradı, “Oğlum, İran’da muhalif gazetecilik yapıyordu. İran istihbaratı peşindeydi. Oğlum, İran istihbaratı tarafından kaçırıldı” dedi.

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