İranlı gazeteci Ankara’da kaçırıldı

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Ailesi, Moradı’nın İran istihbaratı tarafından kaçırıldığını belirterek cumhuriyet savcılığına başvurdu. Moradı’nın sırra kadem basmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugüne kadar kendisinden bir haber alınamadı. Moradı’nın babası Mohsen Moradı, “Oğlum, İran’da muhalif gazetecilik yapıyordu. İran istihbaratı peşindeydi. Oğlum, İran istihbaratı tarafından kaçırıldı” dedi.