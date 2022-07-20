İran’la ticaret atağı

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Resmi törenin ardından iki lider baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Erdoğan özetle şunları söyledi:

İLİŞKİLERİMİZDE YENİ BİR İVME

“İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Reisi’nin ortaya koyduğu İran’ın komşularla ilişkilerinin geliştirilmesi vizyonunu çok değerli buluyorum. Siyasi, askeri, ekonomi, ticari, kültürel bütün bu alanlarda etraflıca görüşmelerimizi gerek ilgili bakan arkadaşlarımız, gerekse bizler ifade etmek fırsatını bulduk.

COVID TİCARETİ GERİLETTİ

Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef COVID olayı sebebiyle ciddi manada bir gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7.5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol, gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir. Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayinde son yıllarda bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Sayın Reisi bir araya gelerek gelişmelerin son halini masaya da yatırmış olacağız. Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, süreci yeniden ayağa kaldırma durumu olacaktır.”

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DOĞALGAZ İHRACATI ARTACAK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise açıklamalarında iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesine dikkat çekerek, doğalgaz anlaşmasına vurgu yaptı. İbrahim Reisi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişikler için bir dönüm noktası olacaktır. İki ülke arasında doğalgaz ihracatıyla ilgili, 25 yıllık doğalgaz anlaşmasının süresinin uzatılması konusu gündemde yer aldı ve iki ülke de bu sürenin uzatılmasına olumlu bakıyor. Doğalgaz ihracatı artacak” dedi.





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Üçlü Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Diplomasimizi telefonlarla sürdük. Bugün Astana Formatında bir araya gelmek büyük avantaj oldu. Yoğun bir gündemimiz olacak. Arabuluculuk formatında Rusya'nın tavrı umut ediyorum olumlu yönde olur. Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin tavrı olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu yönde etkileyecektir. Görüşmelerimizin olumlu geçeceğini umut ediyorum" dedi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahıl müzakerelerindeki çabaları için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada, Putin’in, “Erdoğan’ın arabuluculuğu sayesinde bu konuda ilerleme sağlandı. Henüz tüm sorunlar çözülmemiş olsa da ilerliyor olmamız çok iyi” dediği kaydedildi.