İran’la temas halindeyiz

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesine ilişkin şunları söyledi:

“Ne yazık ki savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahede ediyoruz. Bu yıkıcı tablonun yalnızca bölgesel güvenlik ve insani boyutta kalmadığı, küresel ekonomik istikrarı da tehdit ettiği aşikârdır. Tüm tarafların diplomasi masasına dönmesi gerektiği, kalıcı çözüme ancak diyalog yoluyla ulaşılabileceği açıktır. Türkiye olarak gayretlerimizi tamamen bu yönde yoğunlaştırmış durumdayız. Barış ve istikrar yönündeki samimi gayretlerimizin, sergilediğimiz anlayış ve yapıcı yaklaşımın, milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmediğini belirtmek isterim. (İran’dan atılan 3. Füze) Bu vahim hadiseyle ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz.” 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile Bakanlıkta bir araya geldi.

 

 

 

