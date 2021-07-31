MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran'ın uçan tankerine Muğla'da su ikmali yapıldı
GeriGündem İran'ın uçan tankerine Muğla'da su ikmali yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

İran'ın uçan tankerine Muğla'da su ikmali yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'ın uçan tankerine Muğla'da su ikmali yapıldı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine komşu ülkelerden de destek geliyor. İran'ın 30 tonluk uçan tankerine Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır."

İranın uçan tankerine Muğlada su ikmali yapıldı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi