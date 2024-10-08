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İran’ın Ankara Büyükelçisi’nden İsrail’e: Tek taraflı aklıselim devri bitti

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#İran#İsrail#Büyükelçi
İran’ın Ankara Büyükelçisi’nden İsrail’e: Tek taraflı aklıselim devri bitti
Hande FIRAT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 15:04

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollah Zadeh bazı gazetecilerle yaptığı sohbette İran’ın bölgedeki son durum ve İsrail’e karşı tutumunu maddeler halinde özetledi. Büyükelçi Zadeh, "Tek taraflı aklıselim devri bitti" dedi.

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İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollah Zadeh gazetecilerle yaptığı sohbette şu ifadeleri kullandı:

*Tek taraflı aklıselim devri bitti.
*Siyonizm rejimi saldırırsa İran şiddetle cevap verecek.
*İran savaşın bölgeye yayılmasını isteyen bir ülke değil.
*İran Filistin ve Lübnan’da ateşkesi destekliyor ancak bu ateşkes Filistin ve Lübnan halklarını da korumalı.
*Bölge ülkeleri İsrail ile kurdukları ilişkilerde dikkatli olsunlar, İsrail bir yere yanaşıyorsa orayı karıştırmak için yanaşır.
İran’ın Ankara Büyükelçisi Türkiye ile her seviyede iletişim halinde olduklarını belirterek, yakın zamanda İran Dışişleri Bakanı’nın Ankara’ya geleceğini söyledi.

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#İran#İsrail#Büyükelçi

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