İran’dan ziyaret... Bakan Fidan: Rejim muhaliflerle uzlaşı sağlamalı

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Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye muhalefetinin meşru taleplerinin göz ardı edilmesini ve rejimin siyasi sürece samimi şekilde dahil olmamasını “hata” olarak nitelendirdi. Suriye’de sivillere yönelik kapsamlı saldırıların iç savaşı yeniden alevlendirdiğini söyleyen Fidan, ilgili tüm tarafları bu konularda defalarca uyardıklarını vurguladı:

“Son gelişmeler, Şam’ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır. Astana Süreci kapsamında önemli çalışmalar yürüttük. İran ile koordinasyonu sürdüreceğiz. Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını her zaman destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz. İç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz. İkincisi sivillerin öldürülmesini, sivil altyapının yok edilmesini, şehirlerin ağır bombardımanla tekrar yıkıma tabi tutulmasını görmek istemiyoruz.

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TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve İran, teröre karşı ortak işbirliği içerisinde olmaya devam edecek. Hem PKK’ya hem de PKK’nın uzantıları olan YPG ve PJAK’a karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor.”

Fidan, bu terör örgütlerinin bölgeden “tamamen tasfiye edilmesi” konusunda İran ile Türkiye’nin görüş birliğine sahip olduğunu kaydederek, bunun sahada ortak bir mücadeleye dönüştürülmesi konusunda zaman kaybetmek istenmediğine dikkati çekti. Fidan, “Tekrar insanların yerlerinden edilmesini ve başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Tam tersine, artık yerlerinden edilmiş olan insanların tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. Mülteci akımının artık durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İSTİŞARE

- İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise şunları söyledi: “Astana sürecinin kazanımlarının korunmasında fikir birliğini sağladık. Bir sonraki Astana toplantısını da kararlaştırdık. Biz bu süreci destekliyoruz. Bu sürecin tıkanmasını engellememiz lazım. Bölgede barış ve istikrarın korunması için Suriye’deki barış ve istikrarın korunması gerekiyor. Bu minvalde Türkiye ile istişare de her zaman büyük öneme sahip. İstişarelerimiz net, dostane ve yapıcıydı. Suriye’nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi konusunda mutabıkız. Toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Suriye’de iyi bir yönetim için de gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da daha yakın istişare ve diyalog konusunda karar aldık. Bölgenin istikrarı doğrultusunda işbirliği yapacağız.”