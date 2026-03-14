İran’dan Türkiye’ye 3’üncü füze... Hava sahamızda engellendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir” denildi. Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alındığı vurgulanarak, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülke ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bakanlık ayrıca, milli güvenlik öncelenerek bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiğini ve değerlendirildiğini kaydetti. Tahran, şimdiye kadar Türkiye dâhil 11 ülkeyi balistik füzeler ve kamikaze İHA’larla hedef aldı. İran’dan Türkiye’ye yönelik; 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart tarihlerinde balistik füze ateşlendi. İran’ın ateşlediği füzeler şu anda kadar Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO gemilerindeki hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

TAHRAN’DA KOMUTA KARMAŞASI

Tahran’dan Türk hava sahasına yönelik saldırıların, İran’daki merkezi komuta sisteminin çöktüğü ve bağımsız hareket eden birliklerin savaşın başında verilen emirleri uyguladığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. İran’da otorite boşluğu, güvenlik güçleri arasındaki bölünmüşlük ve koordinasyonsuzluğa işaret edilirken, Devrim Muhafızları’nın uyguladığı ‘mozaik sistem’e de dikkat çekiliyor. Bu sisteme göre, komuta yapısı merkezi olmaktan ziyade bölgesel bir modele dayanıyor. Böylece ülkenin farklı bölgelerinde komutanlar bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Yeni dini lider seçilse de ülkedeki bu durumu ne kadar kontrol edebileceği konusunda soru işaretlerinin bulunduğu kaydediliyor.

‘KÖRFEZ’DEKİLERDEN FARKLI’

Ankara’da yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’ye İran’dan atılan füzelerin, Körfez ülkelerine yapılan saldırılardan farklı bir yapıya sahip olduğu değerlendiriliyor. Buna gerekçe olarak ise diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye’ye yapılan saldırının yoğun olmadığına, can ve mal kaybının yaşanmadığına ve üç füzenin de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hâle getirildiğine işaret ediliyor.

İNCİRLİK’TE ALARM

Bölgeden gelen haberlere göre, Adana’da dün sabaha karşı yaklaşık 5 dakika boyunca sirenler çalarken, ardından bir patlama sesi duyuldu. İncirlik Hava Üssü’nde alarm durumuna geçildi. Kentte itfaiye ve güvenlik güçlerine ait araçların siren sesleri de duyuldu.

NATO: MÜTTEFİKLERİ SAVUNMADA KARARLIYIZ

NATO’dan yapılan açıklamada da her türlü tehdide karşı hazır oldukları bildirildi. Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen yazılı açıklamada, “Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz” bilgisi paylaşıldı. NATO Sözcüsü Allison Hart da “Cuma sabahı NATO, Türkiye’ye doğru ilerleyen bir İran balistik füzesini bir kez daha başarıyla engelledi. NATO teyakkuzda kalmaya ve tüm müttefiklerini savunmada kararlı olmaya devam ediyor” dedi. -AA

İRAN: BİZ ATMADIK

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır” denildi. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.” İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de X hesabından Türkçe paylaşım yaptı. Arakçi paylaşımında, “Ramazan ayının bu mübarek günlerinde, kardeş Türk milletinin İran halkı için ettiği dualar ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin gösterdiği dayanışma, bizim için büyük bir moral kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: HÜRMÜZ’DEN İLK TÜRK GEMİSİ GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında gözlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiğini söyledi. Uraloğlu, dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldiği gazetecilere yaptığı açıklamada, “15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı’nı kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok” dedi.

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de uçuşların durdurulduğunu söyledi. Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman’dan ek seferler koyduklarını kaydetti ve “Bizim İran’da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

