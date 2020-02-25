İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

Yolcular ile birlikte 8 mürettebatın Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi’ne tahliyesinin tamamlanması ardından Sağlık Bakanlığı görevlileri dezenfekte işlemine başladı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, uçak ve ekipmanlarda temizlik çalışması yaptı.

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