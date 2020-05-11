İran'dan Mardin'e getirilen 39 kişi, karanfillerle memleketlerine uğurlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan 27 Nisan günü Türkiye'ye getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 39 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından bu sabah saatlerinde evlerine uğurlandı. 14 gün boyuncu karantinada kalan Salih Şaki, iyi bir şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. 39 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine karanfillerle uğurlandı.