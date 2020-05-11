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Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

İran'dan Mardin'e getirilen 39 kişi, karanfillerle memleketlerine uğurlandı

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İran'dan Mardin'e getirilen 39 kişi, karanfillerle memleketlerine uğurlandı
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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İran'dan getirilerek, Mardin'de yurda yerleştirilen 39 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine karanfillerle uğurlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan 27 Nisan günü Türkiye'ye getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 39 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından bu sabah saatlerinde evlerine uğurlandı. 14 gün boyuncu karantinada kalan Salih Şaki, iyi bir şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. 39 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine karanfillerle uğurlandı.

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