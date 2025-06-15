İran’dan İsrail’e güçlü misilleme savaş büyüyor

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Korkulan oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgali sona ermeden dünyadaki krizlere bir de İsrail-İran Savaşı eklendi. Cuma sabahı İsrail’in ‘Yükselen Aslan’ adını verdiği operasyonla sürpriz bir şekilde saldırdığı, üst düzey komutan ve bilim insanlarını öldürdüğü İran, ‘Gerçek Vaat-3’ harekâtıyla İsrail’e çok sert yanıt sert verdi. Tarihte görülmemiş bir şekilde Tel Aviv’de geniş çaplı tahribat oluşurken saldırılarda 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı. İsrail’in saldırılarında ise İran’da 104 kişi hayatını kaybetmiş, 380’den fazla kişi de yaralanmıştı. Tarafların karşılıklı tehditleri savaşın daha da şiddetlenebileceğine işaret ediyor.

200 FÜZE ATILDI

İran, önceki gece İsrail’e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlatırken demir kubbeyi aşan füzelerden biri de Tel Aviv’deki savunma bakanlığı binasının yanına düştü. Tel Aviv’in yanı sıra Ramat Gan ve Rishon Lezion kentlerinde de maddi hasar meydana gelirken İsrailliler gece boyu kentlerine düşen bombaların korkusunu yaşadı. Yetkililer tarafından kent sakinlerine sürekli ‘sığınaklara gidin’ uyarısı yapıldı. İsrail ordusu, İran’ın gönderdiği 200 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini yaklaşık yüzde 25’inin yani 50 kadarının düştüğünü öne sürerek söz konusu füzelerin açık alana düştüğü için engellenmediğini savundu. Füzelerden birinin İsrail’in Kirya diye anılan savunma bakanlığı tesislerinin bulunduğu bölgeye düştüğü bildirildi.

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KATZ: TAHRAN’I YAKARIZ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve diğer İsrail askeri liderleriyle yaptığı toplantı sonrasında İsrailli sivillere yönelik daha fazla füze atılması halinde İran’a karşı daha ileri adımlar atılacağı tehdidinde bulundu. Katz, “Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak” diye konuştu. İsrail’in dün Tahran’a düzenlediği saldırıda Çamran semtinde bir binanın hedef alındığı, 20’si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Katz’ın ‘Tahran’ı yakarız’ tehdidi, akıllara İsrail’in sahip olduğu düşünüldüğü taktik nükleer silahları getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran’daki “Ayetullah rejiminin her hedefini” vurmakla tehdit etti ve İsrail saldırılarının Tahran’ın nükleer programına “gerçek bir darbe” indirdiğini iddia etti.

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İRAN: HAYBER ATARIZ

İranlı yetkililer yakında Hayber füzelerini devreye alacaklarını söyledi. İranlı mühendisler tarafından geliştirilen, 2 bin kilometrelik menzile sahip ve bin 500 kilo savaş başlığı taşıyabilen füzenin, aynı zamanda hipersonik özelliği var. Düşük yörüngelerde uçuş sırasında manevralar yapma kabiliyetine de sahip.

DEMİR KUBBE DEĞİL PATRİOT VE THAAD

İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi kısa menzilli roket ve havan toplarına karşı hava savunması yapabilirken İran’ın balistik füzelerinin engellenmesi için İsrail’in diğer savunma yeteneklerinin yanı sıra ABD savaş gemileri, uçaklar ve savunma sistemleri devreye girdi. ABD’nin Ortadoğu’da hem karada konuşlu Patriot füze savunma sistemleri hem de Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemleri, İsrail’e saldırıları önlemek için destek verdi. İsrail basınına bilgi veren bir yetkili Akdeniz’in doğusundaki bir Amerikan destroyerinin de İsrail’e yönelen İran füzelerini vurduğunu söyledi. Yetkililer, Amerikan savaş uçaklarının da personeli ve tesisleri korumak için Ortadoğu semalarında devriye gezdiğini ve bölgedeki hava üslerinin ek güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

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‘TAHRAN’DAKİ ASKERİ HEDEFLER VURULDU’ İDDİASI

İran saldırılarının ardından İsrail ordusu da dün gece İran’ın farklı bölgelerini hedef alan bir dizi saldırı başlatıldığını açıkladı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Tahran’daki askeri hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. İranlı yetkliler de Tahran’ın kuzeybatısındaki Şahran petrol deposunun İsrail saldırısına uğradığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu öne sürdü.

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İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansında yer alan habere göre üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ülkesinin İsrail’e yönelik askeri operasyonlarını genişletme ihtimaline karşı Fransa, İngiltere ve ABD’yi uyardıklarını belirtti. Yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin de bu süreçte hedef alınabileceği uyarısında bulunarak, “İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını engellemeye katılan her ülke, İran tarafından hedef alınacaktır. Bu ülkeler, bölgedeki tüm askeri üsleriyle birlikte, Basra Körfezi ve Kızıldeniz’deki gemi ve deniz araçlarının hedef alınması tehdidiyle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

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ABD’NİN 46 ÜSSÜ VAR

ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin derlenen verilere göre, Washington’ın Ortadoğu’daki 11 ülkede toplam 46 askeri üssü bulunuyor. Ortadoğu’da geniş bir askeri üs ağına sahip olan ABD’nin bölgedeki üsleri arasında, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Bahreyn’deki 5’nci Filo, 15 bini aşkın Amerikan askerinin konuşlandığı Kuveyt’teki 3’üncü Amerikan Ordusu Karargâhı ve yaklaşık 5 bin askerin konuşlandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Ez-Zafra Hava Üssü yer alıyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından hemen önce ABD yönetimi, bölgedeki üslerde görev alan personel ve ailelerinin ayrılabileceklerini duyurmuş, Başkan Trump da bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin tahliye edilmesini istediğini söylemişti.

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‘NÜKLEER TESİSLERDE SORUN YOK’ MESAJI

İRAN Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, dağın içine inşa edilmiş Fordo nükleer santralinde sınırlı hasar oluştuğunu belirterek, ekipman ve malzemelerin büyük kısmının saldırı öncesi oradan çıkartıldığını kaydetti. Kemalvandi, “Natanz’da da yüzeysel hasar oluştu ve dışarı yayılmayan ufak bir sızıntı meydana geldi. Ama sorun olmadığına emin olabilirsiniz” dedi.

NATANZ’DA KİRLİLİK

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının etkisiyle İran’ın Natanz nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal kirlenme oluştuğunu açıkladı. “Nükleer tesislerin asla hedef alınmaması gerektiğini defalarca dile getirdim” diyen Grossi, bu durumun ağır sonuçları olabileceğini söyledi. UAEA ayrıca, önceki gün İran’ın İsfahan kentindeki nükleer tesise düzenlenen saldırıda, uranyum dönüştürme tesisi de dahil olmak üzere dört kritik binanın daha hasar gördüğünü açıkladı. Ajans, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “tesis dışında radyasyon artışı beklenmiyor” diye vurguladı.