İran'dan İsrail saldırısında hayatını kaybeden Türk şoför için taziye mesajı

#İran#ABD#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 21:45

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımlayarak Fırat’ın ailesine başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımladı.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a gitmek üzere yola çıkan tır şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolunda İran’ın Tebriz kentine ulaştığı sırada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında düşen bir füzenin şarapnel parçalarının aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Zencan’daki hastaneye kaldırılan Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

