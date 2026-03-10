İran’dan ikinci füze

Haberin Devamı

ABD -İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken, Tahran’dan da komşu ülkelere füze saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İran’dan ateşlenip Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füze, NATO gemileri tarafından Hatay civarlarında imha edilmişti. Dün de İran’dan Türk hava sahasına giren bir balistik füze ateşlendiği tespit edildi.

MSB: GEREKLİ ADIMLAR ATILIR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil” bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem verdiği vurgulanan açıklamada, “Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz” uyarısı yapıldı.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle “Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşıyor. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

İLKİ 4 MART’TA ATEŞLENMİŞTİ

4 Mart’ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde araziye düşen mühimmat parçasının söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirtilmişti.

Haberin Devamı

ÇELİK: TÜRKİYE MAZUR GÖREMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen ve imha edilen füze için “İran’ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran’a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez” dedi.



NTV’de açıklamalar yapan Çelik, Türkiye’nin KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemi göndermesiyle ilgili de “Bu adım kimseyi hedef almıyor sadece güvenlik için. Doğu Akdeniz’deki durum ortada. KKTC’nin güvenliğini düşünmek zorundayız ”değerlendirmesi yaptı.

Haberin Devamı

İRAN: TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMADIK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye’ye ‘İran topraklarından hiçbir saldırı düzenlenmediğini’ savundu. Basın toplantısında gündeme dair konuşma yapan Bekayi, geçen hafta İran’ın Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan’a mühimmat attığına dair haberlere yanıt verdi. Bu ülkelere İran tarafından kasıtlı olarak asla saldırı düzenlenmediğini belirten Bekayi, bildirilen saldırıların bir kısmının ‘sahte’ olabileceğini öne sürdü. Bekayi, İran’ın bölge ülkeleriyle ‘iyi ve dostane ilişkileri sürdürme konusunda kararlı’ olduğunu belirterek, “Düşmanın bizimle diğer ülkeler arasına nifak sokmak için bazı saldırılar düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk” ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail’in İran’ı parçalamak ve petrolünü ele geçirmek istediğini söyleyen Bekayi, “Bu savaşı biz başlatmadık. Ancak İran’a bu dayatıldı” dedi.

Haberin Devamı

BÜYÜKELÇİYE FÜZE TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’yi bakanlığa çağırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran’dan Türkiye’ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi. Yaşanan hadiseyle ilgili Türkiye’nin tepkisi ve endişesinin iletildiği belirtildi. 4 Mart’ta da Bakanlığa çağrılan İranlı Büyükelçiye tepki gösterilmişti.