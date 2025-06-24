İran’dan 40 dakikada 15 füze... İsrailli vekiller sığınağa kaçtı

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İsrail’e 40 dakikada 15 balistik füze atıldı, sirenler ise 30 dakika boyunca susmadı. Milletvekillerinin sığınaklara saklandığı İsrail ise İran’ın güçlü misillemesini takiben yeniden Fordo, Evin hapishanesi ve Devrim Muhafızları karargâhlarını hedef aldı. Saldırılar neticesinde Tahran’da elektrikler kesildi.

EN UZUN MİSİLLEME

İran’ın dün İsrail’e düzenlediği operasyonlar, İran’ın düzenlediği en uzun süreli misilleme operasyonlarından biri oldu. İsrail çapında uyarı sirenleri 30 dakika boyunca durmaksızın çaldı. Devrim Muhafızları, Gerçek Vaat 3 operasyonun 21’nci dalgası kapsamında Hayber, Gadr, Fettah ve İmad füzelerini ilk kez aynı anda ateşledi. İsraillileri sığınağa kaçıran füze saldırılarında ilk olarak İsrail’in kuzeyi, sonra ise başkent Tel Aviv, Kudüs ve Askalan gibi büyük yerleşim yerleri hedef alındı. Aşdod Limanı’na ve Isdud’da yer alan bir elektrik santralına da füze isabet etti. İsrail altyapısı Demir Kubbe’yi aşan füzeler nedeniyle ağır zarar gördü.

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Kudüs’te İsrail parlamentosu Knesset’teki komite toplantıları yarıda kesildi, sirenleri duyan milletvekilleri sığınaklara kaçtı. Sosyal medyaya yayılan videolarda bazı İsrail askerlerinin korkudan köprülerin altına saklandığı görüldü. Ağır saldırıya rağmen herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

İran’ın misilleme dalgaları sürerken, aynı sıralarda İsrail’den de İran’a yönelik hava saldırıları gerçekleşti. İsrail ordusu, dün ABD’nin saldırı düzenlediği Fordo Nükleer Tesisi’ne giden yolu ve tesisin giriş-çıkışlarını vurdu. Söz konusu saldırının “Fordo’daki malzemelerin çıkarılmasının engellenmesi amacıyla düzenlendiği” savunuldu. İkinci hedef ise Tahran’ın elektrik altyapısı oldu. Şehrin ana enerji sağlayıcısının vurulmasıyla birlikte şehir genelinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

BARINAKLAR HAYAT KURTARIYOR

İran’ın füze saldırıları nedeniyle İsrail’de çalmaya başlayan sirenlerle birlikte halk kendini en yakın sığınağa atıyor. Sığınaklar hayat kurtarırken tehlikenin geçmesi sonrası günlük hayat devam ediyor.

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KATZ: EVİN HAPİSHANESİNİ DE VURDUK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz siyasi mahkûmların tutulduğu Evin Hapishanesi, Filistin Meydanı’nda bulunan “İsrail’ın Yıkımı” saati ve Devrim Muhafızlarına ait iç güvenlik karargâhlarının vurulduğunu duyurdu. Katz saldırıların “Tahran’ın kalbindeki rejim hedeflerini ve hükümetin baskı organlarını” hedef aldığını savundu. İran’da sivil ağırlıklı olmak üzere toplamda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İsrail ise en son can kaybını 24 olarak verdi ve yakında bu konuda güncelleme yapmadı.