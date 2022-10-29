İran’daki rejim karşıyı protestolarda 2 kişi öldü

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İran devlet televizyonu haberine göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazı sonrası rejim karşıtı protestolar düzenlendi. Namaz sonrası yüzlerce kişi şehir merkezinde bulunan Tevhid Meydanı’na yürürken, bazı protestocular “Mahsa Amini” yazılı pankartlar taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların çöp konteynerleri ve lastikleri ateşe vererek yolları araç trafiğine kapadıkları görüldü. Emniyet güçlerinin protestoculara müdahalesinde ise eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandığı ve şehirden silah seslerinin duyulduğu aktarıldı. Sistan ve Beluçistan Güvenlik Konseyi gösterilere ilişkin yaptığı açıklamasında, Zahidan kentinde gösteriler sorasında bazı yüzü maskeli grupların silahlı oldukları belirtilerek, “Bazı eylemciler şehirde kaos çıkartmak için polis ile çatıştı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu bazı emniyet güçleri ve siviller yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan yerel kaynaklardan gelen haberler ise güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı bölgede 30 Eylül tarihinde de gösteriler olmuş ve çıkan olaylarda 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. “Kanlı Cuma” olarak adlandırılan protestolarda göstericiler cuma namazı sonrası karakol binasına saldırmış ve emniyet güçleri eylemcilere ateş açarak karşılık vermişti.