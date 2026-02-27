İran’daki gelişmeler

Haberin Devamı

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

ABD’nin Suriye’den askerini çekeceği yönündeki haberleri de değerlendiren Bakanlıktan, “Suriye’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askerî varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD’nin Suriye ve Irak’taki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip ediliyor” açıklaması yapıldı.

SOMALİ İDDİALARI

MSB, S-400 Hava Savunma Sistemlerinin Somali’ye gönderileceği iddialarına ilişkin ise şu yanıtı paylaştı: “Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmuyor. S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısı düzenledi