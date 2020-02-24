İran’da oldu Van’ı sarstı

MERKEZ üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye’de Van’ın yanı sıra Hakkâri, Iğdır, Kars ve Ağrı’da da hissedildi. Van’ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı. En büyük yıkım merkez üssüne 8.28 km uzaklıktaki Gelenler’de oldu. Depremin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de helikopterle deprem bölgesine gitti.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken Hoy kentinde saat 19.00’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van ve çevresinde de hissedildi.

HASARLI EV UYARISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu: “Deprem olduktan sonra tüm güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık ekiplerimiz buraya doğru harekete geçtiler. Tabii kurtarma çalışmalarını buradaki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Şu ana kadar bölgeye 1250 çadır sevk ettik. Artçı depremler devam ediyor. Özellikle buradan tekrar söylüyorum. Bir şey olmaz diye hasarlı binalara girmek en büyük tehlike.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “193 ahır yıkılmış, 105 ahır ise ağır hasarlıdır. 1916 küçükbaşın ve 109 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır” diye konuştu.

ÖĞRETMEN KURTARDI

Gelenler Mahallesi İlkokulu’nda ücretli öğretmen Ferhat Tulan, öğrencilere kurs vermek için okuldayken sarsıntıyı hissettiğini söyledi: “Evler yıkılmıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaralıları çıkarmaya çalışıyordu. Enkaz altında ‘Belim kırıldı’ diye seslenen bir yaşlı kadını çıkarttım. Tüm yaralıları enkaz altından çıkardık.”

BAZI OKULLARDA HASAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şu bilgileri verdi: “Başkale, Saray, Gürpınar’daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Bu okullarda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz.”

ERDOĞAN, SOYLU’YU ARAYIP BİLGİ ALDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Daha çok kerpiç binaların yıkılmasıyla 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını biliyoruz” diye açıklama yaptı.

CHP LİDERİ’NDEN MESAJ

Van Valisi’yle telefonda görüşüp bilgi alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan da “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” dedi.

YOK BÖYLE ACI



Özpınar Mahallesi’nde 8 çocuk babası Reis Fırat, çocukları Hasret, Fatma, Defne ve Muhammet Fırat ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşinin dışarıda olduğu esnada evde çocuklarıyla depreme yakalanan babanın diğer 4 çocuğu da ilçedeki yurtta kalıyordu. Reis Fırat’ın amcasının oğlu Özcan Fırat, çocuklarını alarak dışarı kaçtığını belirterek, “Evim tamamen yıkıldı. Evimin arkasında da amca oğlumun evi vardı , yıkıldı. Amcamın oğlu 4 çocuğuyla beraber hayatını kaybetti. Acımız çok büyük” diye konuştu.