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İran'da idam mahkumu genç yeniden yargılanacak

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#İran#Mahsa Amini#Mahan Sadrat
İranda idam mahkumu genç yeniden yargılanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 19:04

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara katılan ve "muharebe suçu" ile idama mahkum edilen Mahan Sadrat’ın yargılanmasına yeniden başlandı.

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İran devlet televizyonu, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara katılan ve bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek suçu ile idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın yargılanma sürecine yeniden başlandığını duyurdu. Daha önce idam kararı durdurulan Sadrat’ın yeni deliller dikkate alınarak yüksek mahkeme tarafından ceza muhakemesi kanunun 474’üncü maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebinin kabul edildiği açıklandı. Alınan karara göre yeniden başlayan yargılamanın Sadrat’a daha önce idam hükmü veren mahkeme tarafından yapılacağı aktarıldı.

İran'da Mahsa Amini gösterilerine katılan 23 yaşındaki Sadrat, 15 Kasım'da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından “bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek” suçlarından idama mahkum edilmişti. Sadrat davasında müştekilerden olan Muhammed Rıza Kanbertalib, idam hükmü alan Sadrat hakkında tüm davacıların şikayetlerini geri çektiğini açıklamış ve ardından 14 Aralık’ta idam hükmünün yeniden yargılanma talebiyle askıya alındığını bildirmişti.

 

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İRAN'DA 39 KİŞİ İDAM CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, protestolarla bağlantılı oldukları tespit edilen en az 39 kişinin idam cezası ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Gösterilerle ilişkili ilk idam 8 Aralık'ta 23 yaşındaki Muhsin Şikari’nin infazı ile başlamış ve 12 Aralık’ta 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard’in infaz edilmesiyle ikinci idam gerçekleşmişti.

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#İran#Mahsa Amini#Mahan Sadrat

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