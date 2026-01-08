İran'da gösterilerin 12. gününde 2 asker öldü... Trump: İnsanları öldürürlerse İran'ı çok sert vururuz

Haberin Devamı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler, 12'nci gününde ülkenin birçok kentinde sürüyor. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah'ta sokaklarda rejim karşıtı gösteriler yapıldı.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Gürgan kentindeki valilik binası ateşe verilirken, Tahran'da Settar Han Köprüsü civarında göstericilerin polis araçlarını ateşe verdikleri görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bazı bölgelerde gösterilere müdahale eden emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandıkları, bazı noktalarda eylemcilere ateş edildiği öne sürüldü.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah'daki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 2 asker hayatını kaybetti ve Kazvin kentindeki gösterilerde de Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 1 milis gücü (Besiç) üyesi, eylemciler tarafından darp edilerek ağır yaralandı.

İRAN'DA İNTERNET KESİNTİSİ İDDİASI

Öte yandan İran'da ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu iddia edildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamalar gözlemlendiğini duyurdu. Küresel ölçekte internet altyapısı ve trafik izleme hizmeti sunan Cloudflare'in paylaştığı analitik verilerin de İran'daki internet trafiğinde son bir haftada dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığına işaret ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkenin internet kullanım hacmi bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına düşerken, ani ve kısa süreli gerilemeler kaydedildi. Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı istikrarsızlığı ve hizmet kalitesinde düşüş yaşandığını belirtirken, sorunun belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığı ifade edildi. İranlı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TRUMP’TAN İRAN'A TEHDİT: ÇOK SERT VURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden gösterilerde insanların öldürülmesi halinde Washington'ın "İran'ı çok sert vuracağını" söyledi. "The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, İran'daki gösterilerde çok büyük kalabalıkların oluştuğunu ve izdiham çıktığını belirtti.

Trump, gösterilerde insanların hayatını kaybettiğini ancak sorumluluğun bir tarafa yüklenip yüklenemeyeceğinden emin olmadığını ifade ederek, bu tür eylemlerin sürmesi halinde İran'ın ağır bedeller ödeyeceğini dile getirdi.

Başkan Trump, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, onları (İran) çok sert şekilde vuracağız." dedi.

Çin ile ilişkilere de değinen Trump, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ancak bu konuda henüz geri dönüş almadığını aktardı.

“PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Trump, Küba'ya ilişkin değerlendirmesinde ise "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı. Hayatlarının tamamı Venezuela'ya bağlıydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar." ifadelerini kullanarak, Havana yönetiminin mevcut koşullarda "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu savundu.

Küba'nın çok ciddi bir krizin içinde olduğunu ileri süren Trump, "Henüz tamamen çökmüş değiller ama kendi iç dinamikleriyle buna oldukça yaklaştıklarını düşünüyorum." diye konuştu.