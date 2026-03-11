×
İran'da aracına İsrail füzesi isabet eden Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İran#İsrail Füzeleri#TIR Şoförü
İranda aracına İsrail füzesi isabet eden Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 14:50

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

BUGÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor. 

#İran#İsrail Füzeleri#TIR Şoförü

