İran'da bu yıl 209 kişi idam edildi

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Birleşmiş Milletler (BM), İran’daki idamlara ilişkin açıklama yaptı. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, İran'ın bu yıl içerisinde bugüne kadar 209 kişiyi idam ettiğini aktararak, söz konusu durumu “felaket” olarak nitelendirerek, İran’ı idamları durdurmaya çağırdı.

“İRAN'DA HER HAFTA 10'DAN FAZLA KİŞİ İDAM EDİLDİ”

BM İnsan Hakları Sorumlusu Volker Turk’un İran'da bu yıl ürkütücü derecede yüksek olan infaz sayısından duyduğu endişeyi dile getirdiğini ifade eden Shamdasani, “Bu yıl ortalama olarak, İran'da her hafta 10'dan fazla kişi idam edildi” dedi.

İran’ın söz konusu idam sayısı ile dünyanın en çok idam cezası uygulayan ülke konumunda olduğunu ifade eden Shamdasani, idam edilenlerinin çoğunun uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiğini belirtti.