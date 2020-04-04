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AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

İran'da akılalmaz olay! Corona virüs hastalarını tedavi ettiğini iddia eden din adamı gözaltına alındı

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İran'da akılalmaz olay! Corona virüs hastalarını tedavi ettiğini iddia eden din adamı gözaltına alındı
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İran'da sağlık kurallarına ve önlemlere riayet etmeden hastanelere girerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını "İslami tıp yöntemiyle tedavi ettiğini" iddia eden din adamının, gözaltına alındığı bildirildi. 

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, sosyal medyada yayımladığı videolarda, yetkililerin ve doktorların tedbirlerini küçümsediği görülen "Murteza Kohensal" adlı din adamı, Din Adamları Özel Mahkemesinin kararıyla Gilan eyaletinde gözaltına alındı.

Sosyal medyada iki hafta önce yayımlanan görüntülerde, koruyucu elbise, maske ve eldiven olmadan Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Bender Enzeli kentindeki Şehid Beheşti Hastanesine giren Kohensal, hastaların dudaklarına bir madde sürerek, onları "İslami tıp yöntemleriyle tedavi ettiğini" iddia etmişti.

Görüntüler, kamuoyunun tepkisini çekmiş, Sağlık Bakanlığı da söz konusu din adamı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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