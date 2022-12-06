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İran'da “ahlak polisliği” uygulaması kaldırılacak mı? Bir açıklama daha geldi

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#İran#Ahlak Polisliği#Ali Hanmuhammedi
İranda “ahlak polisliği” uygulaması kaldırılacak mı Bir açıklama daha geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 04:36

İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, ülkede İrşad Devriyeleri olarak adlandıran “ahlak polisliği” uygulamasının son bulduğunu söyledi.

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İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, Cameran adlı internet sitesine verdiği röportajda ülkede gündemde olan “ahlak polisliği” uygulamasına ilişkin konuştu.

Hanmuhammedi, ahlak polisliği uygulamasının kaldırıldığına ilişkin sorulan soruya, uygulamanın son bulduğunu söyleyerek cevap verdi.
Ahlak polisliği uygulamasına ilişkin nihai kararın yetkililer tarafından henüz alınamadığını belirten Hanmuhammedi, toplumsal alanda başörtüsü konusunda yeni planlamalar yapıldığını söyledi. Hanmuhammedi, “Savcılığın ve yargı erkinin talimatlarıyla oluşturulan ve Kolluk Kuvvetleri tarafından yürütülen Ahlak ve Sosyal Güvenlik devriyelerinin görevine son verilmiştir” dedi.

Toplumsal ve kamusal alanda başörtüsü konusunun daha modern teknikler ile takip edilebileceğini kaydeden Hanmuhammedi, “Bu konuda yeni yöntemler ve teknolojilerden yararlanabiliriz. Elbette ilgili kurumlar ve yetkililer tarafındaysa bunun kararı alınacaktır” ifadelerini kullandı.

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İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen “Neden ahlak polisliği kaldırıldı?” sorusunu, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte kurulduğu aynı yerde kaldırıldı" şeklinde yanıtlamıştı.

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#İran#Ahlak Polisliği#Ali Hanmuhammedi

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