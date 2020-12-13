İran'a tepkiler: Haddi aşan İranlı siyasetçi saygılı olmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter paylaşımında özetle şu ifadeleri kullandı:

PUSULALARINI KAYBETMİŞLER

“Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı, haddini aşan çirkin dili kınıyoruz. Bu siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran’la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar. Kardeş İran’ın hakkını korumaya da devam edeceğiz.”

‘SALDIRGAN İFADELERİ KINIYORUZ’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

““Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz. Söz konusu şiirde, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran’ın adı geçmemekte. Komşu bir ülkenin bölge barışı adına yeni bir sayfa açılmasına vesile olan haklı zaferinin coşkusunu paylaşmak yerine, bir şiirin işaret ettiği anlam çarpıtılarak anlamsız bir gerilim oluşturulmaya çalışılmasını anlamakta zorlanıyoruz. İran makamlarına, bu vehimli ruh halinden kurtulmalarını tavsiye ediyoruz.”

ERDOĞAN İRAN’I İMA DAHİ ETMEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ‘şiir’ gerilimi ile ilgili olarak İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Zarif’e şu mesajı verdi: “Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğümüz bir şiir ve İran’ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamalar kabul edilemez. Herkes sırtını dönmüşken Türkiye’nin en zor dönemlerde İran’ın yanında olduğunun unutulması, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu daha da arttırmıştır.”

İRAN, ‘O TOPRAKLAR ESKİDEN BİZİMDİ’ DİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bakü’de, Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay olmaz” şiiri nedeniyle İran’dan saygı sınırını aşan tepkiler geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Twitter’dan, “Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş. Şiirle Azerbaycan’ın egemenliğine zarar verdiğini bilmiyor muydu? Kimse sevgili Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” dedi. İran’ın kuzeyindeki Güney Azerbaycan ya da İran Azerbaycan'ı olarak adlandırılan bölgede İranlı Azeriler yaşıyor.