Ä°ranâ€™a ilk reaktÃ¶rÃ¼ 58 yÄ±l Ã¶nce ABD verdi

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Ä°RAN- Ä°srail savaÅŸÄ± balistik fÃ¼zelerle devam ediyor. ABD her an dahil olup Ä°ranâ€™Ä± vurabilir. ABD kamuoyu iki parÃ§a; biri ABDâ€™nin mÃ¼dahalesini desteklerken diÄŸeri Irak ve Afganistan Ã¶rneklerini hatÄ±rlatarak itidal telkin ediyor. Trumpâ€™Ä±n ne yapacaÄŸÄ± ise belirsiz. Ä°srailâ€™deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mike Huckabee ise dinsel motiflerle sÃ¼slÃ¼ bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Huckabee, Trumpâ€™Ä±, Japonyaâ€™ya atom bombasÄ± atÄ±p 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nÄ± bitiren ABD BaÅŸkanÄ± Trumanâ€™Ä± Ã¶rnek gÃ¶stererek Ä°ranâ€™Ä± vurmaya teÅŸvik ediyor.

SOVYETLERâ€™E KARÅžIÂ

ABD-Ä°ran iliÅŸkilerinin tarihi ise bu tablodan Ã§ok farklÄ± bir ironiye iÅŸaret ediyor. Zira 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™ndan sonra Sovyetlere karÅŸÄ± Ä°ranâ€™Ä± bir â€˜cepheâ€™ olarak gÃ¶ren ABD, Ä°ranâ€™Ä±n askeri gÃ¼cÃ¼ ve diÄŸer altyapÄ± kapasitelerini arttÄ±rmak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±. Muhtemel bir Sovyet mÃ¼dahalesine karÅŸÄ± Ä°ran gÃ¼Ã§lendirilmeliydi. Bu programa nÃ¼kleer altyapÄ±nÄ±n kurulmasÄ± da dahildi. BaÅŸkan Trumanâ€™dan sonra Eisenhower dÃ¶neminde 1957â€™de Ä°ranâ€™da ilk nÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. â€˜BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Atomâ€™ adÄ± verilen program kapsamÄ±nda Ä°ran,1958â€™de UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±â€™na Ã¼ye oldu, bir yÄ±l sonra da Tahran NÃ¼kleer AraÅŸtÄ±rma Merkezi kuruldu.

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HÄ°BE REAKTÃ–R

Ä°ran altyapÄ±yÄ± kurmaya devam ederken ABD, 1967â€™de 5 Megawatt gÃ¼cÃ¼ndeki bir nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼ Ä°ranâ€™a hediye etti. BÃ¶ylece Ä°ran ilk kez bir nÃ¼kleer reaktÃ¶re sahip oldu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸteki amaÃ§ nÃ¼kleer tÄ±pta kullanÄ±lan izotoplarÄ± Ã¼retmek, kanser teÅŸhis ve tedavisi iÃ§in malzeme saÄŸlamak ve Ä°ranâ€™Ä±n tÄ±bbi altyapÄ±sÄ±na katkÄ±da bulunmaktÄ±. Ama Ã§alÄ±ÅŸmalarda yÃ¼zde 93 zenginleÅŸtirilmiÅŸ uranyuma kadar Ã§Ä±kÄ±labiliyordu. YÄ±llar iÃ§inde reaktÃ¶rlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±. 1974â€™te 20 yeni reaktÃ¶r kurmak iÃ§in harekete geÃ§en Ä°ran, uranyum zenginleÅŸtirme konusunda yetkin olan bir FransÄ±z ÅŸirketine de ortak olmuÅŸtu. BugÃ¼nkÃ¼ tartÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezindeki BuÅŸehrâ€™deki NÃ¼kleer Santral iÃ§in de Alman ÅŸirketlerinden destek almÄ±ÅŸtÄ±.

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Dwight D. Eisenhower

HUMEYNÄ° YASAKLADI

1979â€™da Åžah devrildi ve Humeyni iktidara geldi. BugÃ¼nkÃ¼ Ä°ran rejiminin siyasi ve ideolojik kurucusu Humeyni, nÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalara karÅŸÄ±ydÄ±. â€˜Dinen sakÄ±ncalÄ±â€™ diyerek bir fetva verdi ve nÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yasakladÄ±. NÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalara â€˜israfâ€™ diyordu. Ama zaten bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n omurgasÄ± olan AvrupalÄ± ÅŸirketler rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinden dolayÄ± bÃ¼tÃ¼n nÃ¼kleer anlaÅŸma ortaklÄ±klarÄ±nÄ± iptal edip Ä°ranâ€™dan Ã§ekilmiÅŸti. Ancak nÃ¼kleer mÃ¼hendislik ve reaktÃ¶r fiziÄŸi konusunda da ciddi bir birikim oluÅŸmuÅŸtu. Ä°ran kÄ±sa sÃ¼re sonra nÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yine baÅŸlattÄ±. Rusya, Ã‡in, Pakistan, Kuzey Kore gibi Ã¼lkeler yeni partnerleriydi. 2000â€™lere gelindiÄŸinde ise Ä°ran Ã§oktan artÄ±k nÃ¼kleer silah Ã¼retebilenler ligine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ruhullah Humeyni