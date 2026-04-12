İran'a destek için konvoy oluşturup kentte tur attılar

#İran#Kars#Savaş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 16:38

Kars’ta, Ehlibeyt Derneği üyeleri, İran’a destek amacıyla araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Karla karışık yağmurun etkili olduğu kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi, araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokaklarda ilerledi. Araçlara Türkiye, İran ve Filistin bayrakları asıldı. Konvoy boyunca zaman zaman sloganlar atılırken, katılımcılar birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Trafikte kontrollü şekilde ilerleyen konvoy, şehir merkezinde farklı güzergahta tur attı.

Ehlibeyt Derneği Başkanı Mehmet Erbaki, amaçlarının farkındalık oluşturmak ve destek mesajını güçlü bir şekilde duyurmak olduğunu belirtti.

