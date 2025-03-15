İran’a casusluk iddiası

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı istihbarat mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 5 şüpheliye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin hem Türkiye’deki askeri üsler ve kritik bölgeler hakkında bilgi topladığı, hem de yurt dışındaki stratejik noktalarla ilgili bilgileri İran istihbaratına aktardığı tespit edildi. 14 Mart 2025’te İstanbul merkezli olarak Antalya ve Mersin’in de dahil olduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.