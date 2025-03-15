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İran’a casusluk iddiası

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#MİT#İran#Casusluk
İran’a casusluk iddiası
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Türkiye’deki askeri üsler ile stratejik bölgeler hakkında bilgi toplayarak İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheli, İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı istihbarat mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 5 şüpheliye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi.  Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin hem Türkiye’deki askeri üsler ve kritik bölgeler hakkında bilgi topladığı, hem de yurt dışındaki stratejik noktalarla ilgili bilgileri İran istihbaratına aktardığı tespit edildi. 14 Mart 2025’te İstanbul merkezli olarak Antalya ve Mersin’in de dahil olduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. 

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#MİT#İran#Casusluk

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