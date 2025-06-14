×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İran'a açılan sınır kapısında TIR kuyruğu oluştu!

Güncelleme Tarihi:

#Esendere Sınır Kapısı#İsrail Saldırısı#TIR Kuyruğu
İrana açılan sınır kapısında TIR kuyruğu oluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 16:19

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Haberin Devamı

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası bölgede gerginlik sürerken, Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda yavaşlayan işlemler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrük kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluşurken, şoförler yavaşlayan işlemler nedeniyle gecikmelerin yaşandığı söyledi. TIR şoförü Habip Batfer, "Dünden beri ülkemizde internet olmadığı için ailelerimize ulaşamıyoruz. Merak içerisindeyiz" dedi.

İrana açılan sınır kapısında TIR kuyruğu oluştu

'ÜLKEMİZE DÖNMEYİ BEKLİYORUZ'

3 gündür sınır kapısında beklediğini ifade eden Mehmet Ali Ruhani ise "Ülkemize yapılan saldırı sonrası gümrük kapısında işlemler yavaş işliyor. Bu yüzden bizde kuyruğun bitmesini ve ülkemize dönmeyi bekliyoruz. Gelişmeleri ise internetten, Türk medyasına bakarak öğreniyoruz" diye konuştu.

İrana açılan sınır kapısında TIR kuyruğu oluştu
Türk vatandaşı Saide Genç de "2 gün önce bir akrabamızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a gittik. Oradayken saldırı yaşandı. Bizler de sabahın erken saatlerinden gümrük kapısına gelerek ülkemize döndük" dedi.

Haberin Devamı

Diğer yandan sadece İran'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye, Türkiye'deki İran vatandaşlarının da ülkelerine dönmelerine izin veriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esendere Sınır Kapısı#İsrail Saldırısı#TIR Kuyruğu

BAKMADAN GEÇME!