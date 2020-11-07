MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran uyruklu kişi, 15 kilo metamfetamin ile yakalandı
GeriGündem İran uyruklu kişi, 15 kilo metamfetamin ile yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:12 | Son Güncelleme:

İran uyruklu kişi, 15 kilo metamfetamin ile yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran uyruklu kişi, 15 kilo metamfetamin ile yakalandı
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Başkale ilçesinde İran uyruklu bir kişi, taşıdığı çuvalda 15 kilo metamfetamin ile yakalandı.

Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Başkale İlçesi Belliyurt Mahallesi'nde uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, 6 Kasım günü yapılan pusu faaliyeti neticesinde İran uyruklu H.J.B., isimli yabancı şahıs ile birlikte çuval içerisinde 12 paket halinde 15 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle