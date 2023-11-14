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İran uyruklu kadının makatından çıktı! Cerrahi operasyon yapıldı

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#Kars#Röntgen#Uyuşturucu
İran uyruklu kadının makatından çıktı Cerrahi operasyon yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 11:54

Kars'ta, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu kadının hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Hadıs Aeınezad'ı (31) gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Aeınezad'ın çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Cerrahi operasyonla kadının makatından 3 parça halinde toplam 318 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Kars#Röntgen#Uyuşturucu

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