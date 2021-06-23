İran-Türkiye sınırında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde saat 01.43’te deprem meydana geldiğini duyurdu. Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 5.24 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri ise 34.77 kilometre ile Van’ın Özalp ilçesinin Yukarı Tulgalı Mahallesi oldu. İlçe genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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