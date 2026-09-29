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İran: Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor

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#İran#Muhsin Rezai#ABD
İran: Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 20:35

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.

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İran basınına yansıyan haberlere göre, Rezai, Azerbaycan Başbakanlık Müşaviri Şahin Mustafayev ile başkent Tahran’da görüşme gerçekleştirdi.

Rezai görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları tüm uluslararası kanunlara aykırıdır ve İran büyük bir güçle kendini savunmuştur. Trump bataklığa saplandı. Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin ABD’ye şartlar sunduğunu hatırlatan Rezai, Trump’ın karar alma yeterliliğinin bulunmadığını öne sürerek, "ABD savaş alanındaki çaresizliğinden dolayı hava ablukasına başvurdu." dedi.

Rezai, tarih boyunca bölgeye yabancıların bir çok kez geldiğini ve gittiğini söyleyerek, İran’ın bu coğrafyada kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bölgede ABD’ye dair bir geleceğin olmadığını belirten Rezai, ülkesinin ABD karşısında dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

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#İran#Muhsin Rezai#ABD

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