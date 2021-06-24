MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi
GeriGündem İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 24.06.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda dron ile 2 kişinin araziye gömdüğü tespit edilen çantada 29 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Çaldıran ilçesinin Alakaya Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Ekipler, dronla, İran sınıra yakın bir noktada 2 kişinin araziye çanta gömdüğünü tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, çantada, 29 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi