İran sınırında 61 bin 943 kaçak geçiş önlendi

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceleyen Bakan Akar, özetle şu bilgileri verdi:

MODÜLER DUVAR VE HENDEK

“Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızın, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı. Bunların yanı sıra jandarmalar ve polis özel harekât birlikleri de takviye edildi. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım. Sınır hattında hergün 150’den fazla pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dâhil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Yapılan elektro optik kuleler ve akustik algılayıcılar sayesinde sınır hattındaki hareketliliği tespit etmek çok kolay hâle geldi. ‘Hudut namustur’ anlayışı ile en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün arkadaşlarımız yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımız artan bir şiddetle devam edecek ve “hudutlarımız geçilmez’ anlayışını pekiştireceğiz.”

AFGAN İDDİALARI

Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78 kişiyi yasadışı yollarla girmeye çalışırken yakaladığını belirten Bakan Akar, “Bunların İran sınırına tekabül edenlerinin sayısı ise 61 bin 943’tür. Asker-sivil işbirliği yoğun şekilde uygulanarak gerekli tüm çalışmalar yapılıyor” dedi.

Çok sayıda Afgan’ın İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığına dair sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanlayan Akar, “Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde. İlk hatta hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekât var. Dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada gördük” dedi.

SİNOP’A TAHLİYE GEMİSİ

TSK’nın yurdun batısındaki orman yangınları ve Batı Karadeniz’deki sel felaketiyle mücadele çalışmalarına da önemli katkılar sağladığını aktaran Bakan Akar, sel bölgesinde TSK’ya ait helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlattı. Bakan Akar, “Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli’nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı” dedi.

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