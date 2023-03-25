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İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

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#Van#Çaldıran İlçesi#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 12:23

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu kırsal mahalle ve mezra yollarının açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kış mevsiminde, sorumluluk alanlarındaki 13 ilçe ve 6 bin kilometre yol ağında faaliyetlerini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, çalışmalarına mart ayında da devam ediyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerinden olan Van'ın Çaldıran ilçesinde 85 mahalle ve 35 mezraya hizmet veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla İran sınırının sıfır noktasında bulunan mezra, yayla ve sınır karakol yollarını ulaşıma açıyor. Kent merkezine yaklaşık 156, ilçe merkezine ise 56 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç Mezrası ve Uzun Tekne Karakol yolunda, ekipler yaklaşık 3 metreyi bulan karda yoğun çalışma yürütüyor.

'ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Çaldıran Şantiye Şefi Orhan Sarıkaya, İran sınırının sıfır noktasında, şu anda 16 personel ve 8 iş makinesiyle çalıştıklarını anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi Çaldıran Şantiye Şefliği olarak hudut hattındaki karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Sınır hattı boyunca hem mezra, hem yayla, hem de sınır karakol yollarını kardan temizliyoruz. Yer yer 3 metreye varan kar kalınlığı var. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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#Van#Çaldıran İlçesi#Kar Yağışı

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